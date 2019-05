Elisa Isoardi e la frecciatina a Salvini: “Sempre cucinato per il mio uomo, si è visto come è andata”

Elisa Isoardi non riesce proprio a trattenersi e spesso finisce per confessare cose della sua vita personale in dirette tv.

L’ultima “confessione” in ordine di tempo è quella di oggi quando, durante la quotidiana puntata de “La Prova del Cuoco”, la bella presentatrice veenta si è lasciata sfuggire alcune considerazioni sulle sue abitudini casalinghe, riferendosi (neanche tanto velatamente) al suo ex compagno Matteo Salvini.

Durante la preparazione della ricetta del giorno con la chef Chiara Zani, Elisa Isoardi ha innescato una discussione pericolosa con la cuoca e con l’ospite, Monica Setta: “Bisogna cucinare non per i propri compagni ma con, insieme a loro. Io ho sempre cucinato per il mio uomo e si è visto come è andata a finire…”.

Un commento che non è passato inosservato, soprattutto dopo le recenti affermazioni della conduttrice nei confronti dell’ex Matteo Salvini quando, nel corso dell’intervista rilasciata al Venerdì di Repubblica, ha dichiarato: “Lui ha vissuto sui social. È diventato ministro con Instagram”. Che Elisa Isoardi non abbia peli sulla lingua è ormai noto. L’ultima “sparata” relativa alla Prova del Cuoco riguarda invece il suo compenso lavorativo, rivelato sempre nel corso di un’altra intervista. Sulle pagine del Corriere della Sera, infatti, la conduttrice ha candidamente svelato di percepire 260 mila euro lordi a stagione, molto meno di tanti altri volti noti della Rai.

Novella Toloni, Ilgiornale.it