“Uomini e Donne”, Tina critica Gemma e la punzecchia

Dopo l’arrivo di un nuovo cavaliere l’opinionista non perde occasione per lanciare stoccate alla dama torinese

A “Uomini e Donne” Gemma Galgani fa fatica a riprendersi dalla discussione con Paola Ruocco. Neppure l’arrivo di Giuseppe da Anzio riesce a risollevarle il morale. Gemma sembra assente, poco entusiasta e dichiara di essere ancora scossa dalla discussione avvenuta poco tempo prima con l’altra dama. A peggiorare la situazione c’è l’opinionista Tina Cipollari che critica l’atteggiamento di Gemma e la punzecchia con fare provocatorio. “Che cos’ha la tua faccia, hai un malore?“, commenta Tina che poi fa il verso alla dama e prova a replicare le sue espressioni imitandola. Gemma prova a giustificarsi, ma ormai è troppo tardi l’opinionista ha già iniziato il solito siparietto.

Un nuovo cavaliere per Gemma

Nella puntata del 20 aprile Giuseppe, un nuovo cavaliere, arriva in studio per Gemma. L’uomo si presenta ha 72 anni e racconta di vivere ad Anzio, in provincia di Roma. “Sono qui per te, ma sono emozionatissimo“, spiega Giuseppe. Gemma non sembra particolarmente affascinata e dichiara: “È un momento particolare, ma sei stato coraggioso a entrare“. Dopo poco, però, interviene Tina che critica l’atteggiamento della dama torinese: “Che cos’è questo modo di parlare? Cos’hai un malore? Ma come accogli le persone?“, attacca l’opinionista. Gemma dice di aver bisogno di tempo per riprendersi dalla discussione con Paola. Cipollari, invece, sostiene che la dama non sia realmente interessata e avverte il cavaliere: “Giuseppe resta pure che nel giro di 24 ore andrai a casa”, provoca l’opinionista.

La discussione con Paola

Nella puntata del 19 aprile, Paola Ruocco e Gemma Galgani hanno discusso animatamente sul conto di Elio, il cavaliere che – dopo essere uscito con entrambe e aver dato un due di picche a Paola – ha dichiarato di desiderare una donna “bella come Paola e gentile come Gemma”. A quel punto Ruocco ha considerato: “La verità è che lui vorrebbe una donna come me, perché gli piaccio fisicamente, ma affamata come Gemma che gli si butta addosso“. Non si è fatta attendere la replica di Galgano che si è alzata dal suo posto, si è diretta da Paola e, puntandole un dito contro con fare minaccioso, ha dichiarato: “Ti strappo tutti i capelli“.