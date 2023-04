Uomini e Donne: è nato il secondo figlio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci

(di Federica Zito) “E quando pensi che non si possa amare più di così, diventi mamma per la seconda volta”. Così Clarissa Marchese annuncia su Instagram la nascita di Christian, suo secondogenito, avuto dal marito Federico Gregucci conosciuto nel 2016 nel programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”.

La data presunta del parto corrispondeva proprio a oggi, venerdì 21 aprile 2023, il bambino quindi non ha perso tempo e ha aggiunto alla coppia ancora più amore dopo Arya, la prima figlia avuta dalla coppia.

Questa, come spiega la neo mamma, non è stata una gravidanza semplice, ha dovuto affrontare momenti difficili aggiunti alla paura degli impegni che dovrà affrontare il prossimo mese: “Ma questa volta, oltre a dedicarmi a una nuova vita, dovrò fare altre mille cose. Per non parlare del fatto che dovrò dare il mio massimo anche ad Arya. Capite bene che tutto sembra essere un caos”, ma Clarissa sa bene cosa significhi essere una mamma, e questo sicuramente la aiuterà ad affrontare tutto ciò che di bello, e di faticoso, arriverà.

