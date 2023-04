Film stasera in TV da non perdere venerdì 21 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 21 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Operation Fortune, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Jason Statham e Hugh Grant in un film di Guy Ritchie. Una spia recluta una star di Hollywood per una missione sotto copertura.

Conan the Barbarian, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jason Momoa nel remake del film cult che lanciò Arnold Schwarzenegger. Conan cerca di vendicarsi di un maestro dell’occulto.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

C’era una volta in America, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Capolavoro di Sergio Leone con Robert De Niro protagonista e la colonna sonora del Maestro Ennio Morricone.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Qualcosa è cambiato, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jack Nicholson è un odioso scrittore che cambierà la sua vita dopo l’incontro con una cameriera.

Notte prima degli esami, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi in una commedia giovanile diventata cult.

The Mexican – Amore senza la sicura, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Rocambolesca commedia action con Brad Pitt e Julia Roberts. Un malvivente deve recuperare una pistola sulla quale aleggia una maledizione.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

L’ombra del giorno, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli in un dramma. Un ristoratore filofascista si innamora della sua cameriera, la quale nasconde un segreto.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Spider-Man: No Way Home, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Terzo capitolo della saga Marvel Studios con Tom Holland. Spider-Man e il Doctor Strange devono fronteggiare alcune minacce del Multiverso.

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Z la formica, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Gioiello di animazione della Dreamworks. Per fare colpo su una principessa, una formica si finge un soldato coinvolto contro le termiti.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

88 minuti, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Al Pacino è uno psichiatra forense che riceve una misteriosa telefonata e deve risolvere un caso.

FILM MUSICAL DA VEDERE STASERA IN TV

Elvis, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Austin Butler candidato all’Oscar in questo biopic su Elvis Presley, con Tom Hanks.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

J.T. Leroy, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Kristen Stewart e Laura Dern nel biopic sulla creazione dell’artista fittizio J.T. Leroy.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Ci vuole un fiore, ore 21:25 su Rai 1

Francesco Gabbani conduce un programma sui problemi e le risorse del Pianeta.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con protagonista Freddie Highmore che interpreta un giovane dottore con disturbi dello spettro autistico e sindrome del Savant.

Tre piani, ore 21:20 su Rai 3

Nanni Moretti dirige e interpreta un film tratto da un romanzo. In un condominio romano si intrecciano i destini di 3 famiglie.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Il patriarca, ore 21:20 su Canale 5

Fiction di e con Claudio Amendola. Un imprenditore si scopre malato e dovrà difendere alcuni segreti.

Run all night – Una notte per sopravvivere, ore 21:20 su Italia 1

Liam Neeson ed Ed Harris in un action. Dopo aver ucciso il figlio del suo storico amico, un ex criminale deve fuggire.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8

Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma più famoso, arrivato ormai alla sesta stagione.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.