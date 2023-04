Antonino Spinalbese e Carolina Stranamare beccati insieme, flirt in corso

L’ex parrucchiere e la modella lasciano indizi social della loro presenza insieme in un locale milanese. C’è anche Luna Marì

Nella vita di Antonino Spinalbese c’è Carolina Stramare. Dopo giorni in cui si rincorrono le voci di un flirt in corso tra l’ex gieffino e la reginetta di bellezza, arrivano le prime conferme social. Lui posta da un locale siciliano a Milano e lei si lascia fotografare nella stessa location negli stessi istanti. Non si scattano selfie insieme, con loro ci sono amici comuni, ma seminano prove su Instagram che paiono più di una dimostrazione della vicinanza tra i due.

Da quando è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è impegnatissimo a coccolare la sua Luna Marì, la bimba avuta dalla sua precedente storia con Belen Rodriguez, e preso dai mille appuntamenti professionali. C’è tempo anche per godersi qualche pranzo con gli amici ed ecco spuntare le prove social del flirt. Con lui c’è Carolina Stramare, la ex Miss Italia con cui gira voce ci sia una storia in corso. Starebbero insieme da un mese ma questa nuova liaison promette faville. L’ex hair-stylist è affascinante e tenebroso, la ex reginetta di bellezza è sensuale e intrigante. La passione tra i due sarebbe scoppiata all’improvviso ma sarebbe travolgente.

Spinalbese le ha fatto conoscere Luna Marì

Nel noto locale siciliano a Milano Antonino Spinalbese ci è arrivato con Luna Marì. L’occasione perfetta per presentare a Carolina Stramare, con cui era stato pizzicato alcuni giorni prima mentre si scambiava tenere effusioni nella notte meneghina, la sua primogenita. Sul profilo di Antonino solo piccoli fotogrammi del locale, dei piatti tipici e della bimba, mentre su quello di Carolina compaiono foto mozzafiato con la bella ex Miss Italia che mostra il seno sgusciare dalla camicia. Spinalbese e la Stramare non si sono fotografati insieme, per ora, ma pare si frequentino già da diverse settimane.

Addio Ginevra Lamborghini

Proprio l’incontro con Carolina Stramare potrebbe essere stato la causa del naufragio della liaison di Antonino Spinalbese con la coinquilina Ginevra Lamborghini. Tra la sorella di Elettra Lamborghini e l’ex hair-stylist pareva stesse nascendo qualcosa, ma l’arrivo della reginetta di bellezza ha mandato tutto a monte. Antonino e Carolina ancora non sono usciti allo scoperto ufficialmente, ma stanno seminando indizi in attesa del debutto nello showbiz insieme.

La vita privata di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese faceva l’hair-stylist quando conobbe Belen Rodriguez. Tra loro fu passione travolgente, ma altrettanto repentina. Il 12 luglio 2021 è nata la loro bambina Luna Marì. Ad ottobre hanno festeggiato un anno insieme ma si respirava già aria di crisi. Infatti, si lasciano poco dopo e il 2022 inizia da single per Spinalbese che deve affrontare un nuovo percorso di vita con la notorietà che lo destabilizza e la scoperta di una malattia autoimmune che lo costringe pure al ricovero. Antonino si concentra sulla figlia, che definisce “la sua sposa” e riparte con il sostegno della madre e delle sorelle. A settembre entra nella Casa del Grande Fratello Vip 7 e ne esce a febbraio quando viene eliminato.

La vita amorosa di Carolina Stramare

Carolina Stramare ha festeggiato 24 anni a gennaio, è una modella super sexy ed è stata Miss Italia. Nata a Genova, ma a lungo residente a Vigevano, ha vinto il concorso di bellezza nel 2019 presentandosi con la fascia di Miss Lombardia. Nel 2021 doveva partecipare all’Isola dei famosi, ma si è ritirata prima di partire per l’Honduras per motivi familiari. L’anno scorso è stata pizzicata con il calciatore Grande Fratello Vip 7 ma la loro storia è naufragata prima che potessero ufficializzarla.