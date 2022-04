Rocky II su Italia 1

Venerdì 22 aprile, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Rocky II”, il secondo capitolo della saga cult con Sylvester Stallone.

Rocky Balboa, dopo aver perso ai punti contro Apollo Creed, decide di ritirarsi dal pugilato a causa di un problema riportato all’occhio destro durante il match. Dopo aver sposato Adriana, Rocky inizia a spendere i soldi vinti nell’incontro con Apollo, acquistando, fra le altre cose una nuova casa a Philadelphia. Inizia anche a cercare un lavoro, scontrandosi con il fatto di non avere un curriculum all’altezza. Ma un nuovo e inaspettato match lo attende.

LO SAPEVATE CHE:

In una versione della sceneggiatura, c’è una scena flashback del primo match in cui Mickey ci porta a conoscenza del vero nome di Rocky: Robert.

Oltre 800 bambini delle scuole di Philadelphia sono stati utilizzati come comparse per la della scena in cui Rocky si allena correndo per le strade della città.

Muhammad Ali è stato un grande fan del film originale, dopo l’uscita di Rocky II ha organizzato una proiezione privata, guardandolo al fianco dell’eminente critico cinematografico Roger Ebert.

Cast: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith