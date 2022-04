Rai Isoradio, Nunzia De Girolamo a Igor Righetti: “Un politico sexy? Nicola Fratoianni. Un personaggio antierotico? Fabio Fazio”

L’ex politica, ora conduttrice di “Ciao maschio” su Rai1, riceverà oggi un passaggio da “L’autostoppista”, dalle 17 alle 18, sull’auto pet friendly più famosa d’Italia. “Dalla politica ho avuto grandi soddisfazioni, ma ho ricevuto anche molto male”

“Un mio ex collega politico sexy? Nicola Fratoianni mentre un personaggio che reputo antierotico è Fabio Fazio”. È quanto affermato dall’ex politica e ora conduttrice di “Ciao maschio” su Rai1, Nunzia De Girolamo, durante il suo “passaggio” a “L’autostoppista” in onda oggi dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio, seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti. Il conduttore-conducente Righetti ha poi chiesto a Nunzia De Girolamo, deputata per due legislature di cui, nella seconda, con il ruolo di ministro delle Politiche agricole se tornerebbe a occuparsi di politica e che cosa l’abbia delusa di più: “La cosa che mi ha deluso di più è la logica interna ai partiti, quella competizione che è arrivata a farmi fuori la notte della presentazione delle liste. Sono giunta ai vertici, ho fatto il ministro, quindi ho avuto anche grandi soddisfazioni”. Alla domanda se è più competitivo l’ambiente dello spettacolo o il mondo della politica, Nunzia De Girolamo non ha dubbi:“Il mondo della politica. Per quanto sia competitivo quello dello spettacolo,la politica può farti molto più male. Ho ricevuto molto male dalle persone che sono in politica. Hanno un difetto comune: non vince mai il merito né in televisione né in politica”. Oggi salirà a bordo anche l’esperto di tematiche sulla protezione animale, blogger e saggista Ermanno Giudici, autore con Paola D’Amico del volume “Cani falchi, tigri e trafficanti” (Sperling & Kupfer).



