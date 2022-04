Antonio Medugno beccato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Dopo il Grande Fratello Vip, Antonio Medugno torna a frequentare Giulia D’Urso, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Antonio Medugno ha ricevuto molti elogi per il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, e sostegno da coloro che sono rimasti colpiti dalle confessioni spiazzanti sui problemi alimentari che ha dovuto affrontare.



Medugno è stato avvistato in compagnia di Rosa Di Grazia, ex ballerina di Amici ed ex fidanzata di Deddy, ma il gieffino si è affrettato a negare tra loro ci fosse del tenero. Antonio è impegnato nella corte di una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che avrebbe frequentato prima ancora di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Giulia D’Urso, la scelta di Giulio Raselli. L’indiscrezione su Antonio e Giulia, non ancora confermata dai diretti interessati, è stata lanciata dalla pagina Veryinutilpeople che fa sapere:



“Una conoscente della ex corteggiatrice 26enne di Uomini e Donne ci ha confermato di averla vista la settimana scorsa a Milano, nel quartier Moscova, insieme a Medugno. I due passeggiavano mano nella mano e “sembravano in sintonia”. La stessa persona conosce anche Sofia Rattà e ci ha confermato la sua attuale love story con il centrocampista del Milan Alexis Saelemaekers. Ma non è tutto: questa ragazza ci ha anche confermato il flirt di quest’ultimo con la D’Urso e la lite tra le due ex amiche”.