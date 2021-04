Rai Movie, stasera ci sarà un ritratto di Steno a “MovieMag”, con Enrico Vanzina

Nella puntata di “MovieMag”, in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle 22.45, Enrico Vanzina parlerà di suo padre, Stefano Vanzina, entrato nella storia del cinema italiano come Steno, regista di indimenticabili film con Totò e maestro della migliore commedia all’italiana.

Tra le tante attrici che Steno ha diretto, spicca Sophia Loren, e per l’occasione, in vista dei prossimi premi Oscar, un ritratto inedito della grande attrice, che di Oscar ne ha vinti due.

A proposito di Oscar, Federico Pontiggia ha intervistato Mads Mikkelsen, protagonista di “Druk-Un altro giro”, uno dei film più acclamati di questa edizione, che racconta la sua carriera, ma parla anche di alcool, bigottismo e seconde possibilità.

Con le sale chiuse continuano le uscite in streaming, tra cui “Locked Down” di Doug Liman con Chiwetel Ejiofor e Anne Hathaway, “Reverse” di Mauro John Capece e “Nudes” di Laura Luchetti, la nuova serie sul revenge porn che arriva in streaming su RaiPlay.

Alberto Barbera, Direttore della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, racconterà qualcosa in più dell’epocale passaggio dall’analogico al digitale, e di quello altrettanto epocale dalle sale al salotto di casa.

Questa settimana, infine, sarà il poeta Davide Rondoni a dire qual è il suo film del cuore, mentre le previsioni degli astri a proposito di cuore saranno a cura di Simon & The Stars e del suo oroscopo cinematografico.