Musica, Malgioglio: “Con Orietta canto ‘Todo Cambia’, il mio inno alla speranza”

“Sarà la canzone della speranza, quella di uscire presto da questa terribile pandemia e tornare ad riabbracciarci e a cantare tutti insieme”. E’ quanto racconta Cristiano Malgioglio che all’Adnkronos che anticipa l’uscita di ‘Todo cambia’, il brano che canta in duetto con Orietta Berti. ”Sto andando in studio di registrazione dove girerò il video del famoso brano ‘Todo Cambia’ insieme a Orietta Berti -spiega il cantautore- una canzone cilena scritta nel 1984 durante la dittatura di Pinochet e lanciata dalla più grande cantanti dell’America Latina Mercedes Sosa per dare speranza al suo popolo”. “Oggi con Orietta giriamo il video di questo pezzo che sembra sia stato inciso proprio nel periodo dell’epidemia che ha cambiato tutto -sottolinea- il nostro carattere, i nostri umori e addirittura il nostro clima. Un brano molto bello perché rispecchia la situazione che stiamo vivendo oggi”.Sul perché abbia deciso di cantare il brano proprio con Orietta Berti Malgioglio spiega: “Avevo bisogno di una voce che si sposasse bene con la melodia. Quando ho fatto ascoltare il brano a Orietta e lei ha iniziato a cantarlo mi ha fatto venire veramente i brividi”. ”Orietta (Berti, ndr), anche grazie al successo che ha avuto dopo il festival di Sanremo è una delle figure più carismatiche di questo periodo -prosegue- Il pezzo lo abbiamo già inciso e uscirà la prossima settimana mentre il video lo giriamo oggi. Sarà un video semplice, senza effetti speciali, che gireremo nello studio di registrazione mentre cantiamo perché deve entrare nel cuore della gente”, conclude Malgioglio.

Alisa Toaff, Adnkronos