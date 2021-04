Italia1, stasera andrà in onda “Segnali dal futuro”

Stasera in prima serata su Italia 1 va in onda il film apocalittico “Segnali dal futuro” diretto da Alex Proyas con Nicolas Cage.

Nel 1959, Lucinda Embry è una delle bambine che frequenta la scuola elementare di Lexington in Massachusetts. Proprio a scuola, viene indetto un concorso e gli alunni sono chiamati a disegnare ciò che immaginano avverrà nel futuro. Le loro opere verranno conservate in una capsula del tempo. Passati cinquant’anni, nel 2009, una nuova generazione di studenti sta per aprire la capsula per visionarne il contenuto. La busta con il foglio di Lucinda finisce nelle mani di Caleb Koestler, il figlio dell’astrofisico John. Papà Koestler, esaminando la sequenza dei numeri di Lucinda, si rende conto che si tratta di un messaggio codificato che predice, con perfetta precisione, data e numero delle vittime delle principali catastrofi che si sono verificate nel corso degli ultimi cinquant’anni. Tre degli eventi riportati tuttavia devono ancora accadere…

Curiosità:

– “Segnali dal futuro” è stato originariamente scritto dal romanziere Ryne Douglas Pearson;

– le musiche sono curate da Marco Beltrami, candidato all’Oscar nel 2008 per la miglior colonna sonora per il film “Quel treno per Yuma”;

– il film arriva nelle sale cinematografiche italiane il 4 settembre del 2009;

– la scena iniziale è accompagnata dall’Allegretto della settima sinfonia di Beethoven, già usata nel film di fantascienza “Zardos” nel 1974 e sarà riulitilizzata ne “Il discorso del re” nel 2010.