“Downton Abbey” torna al cinema: il sequel in arrivo a Natale

Il nuovo film arriverà nelle sale il 22 dicembre dopo il successo della prima pellicola

Lord Crawley (Hugh Bonneville) ha dato la buona novella ai fan di “Downton Abbey”. Il film avrà un sequel e arriverà al cinema dal prossimo 22 dicembre. E’ stato anche confermato che tornerà al completo il cast originale con l’aggiunta di un poker d’attori, Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

“Dopo un anno davvero difficile con così tanti di noi separati da famiglia e amici, è un grande conforto pensare che ci aspettano tempi migliori e il prossimo Natale ci farà tornare insieme agli amatissimi personaggi di Downton Abbey“, ha dichiarato il produttore Gareth Neame in una nota ufficiale. Ha aggiunto anche che non c’è nessuno posto come casa per le festività cosi come non c’è un dono migliore del riunirsi con Julian, Gareth e tutta la famiglia Downton nel 2021.

Il primo film uscito nel 2019 è stato una sorta di spin off dell’omonima serie televisiva, iniziata nel 2010 e terminata nel 2015 dopo 52 episodi, che seguiva la visita del re e della regina d’Inghilterra alla famiglia Crawley. Non è stato ancora rivelato se altri ospiti illustri visiteranno la proprietà seminando scompiglio tra il personale. Della trama del nuovo capitolo cinematografico non si sa ancora nulla. L’unica certezza è che la sceneggiatura sarà scritta ancora una volta da Julian Fellowes.

