Arnold Schwarzenegger torna in classe nelle vesti di un professore… supereroe

Da bodybuilder a star di action movie, passando per la poltrona di governatore. E adesso Arnold Schwarzenegger torna in classe e si trasforma in un insegnante d’asilo che educa la nuova generazione di futuri supereroi. Il poliedrico attore è infatti Arnold Armstrong, ex supereroe, ovvero Captain Courage, nella nuova serie animata “Superhero Kindergarten”, uno degli ultimi progetti a cui ha lavorato il compianto Stan Lee. “Sono così pompato”, ha scritto la star americana sui social postando un trailer del cartoon, che debutterà il 23 aprile. Spalle possenti, fisico imponente e mascella pronunciata la somiglianza tra l’ex Captain Courage, che guida sei supereroi in erba, e Schwarzy è innegabile. L’attore però non solo doppierà il personaggio principale della nuova serie, che trae forse ispirazione dal film “Kindergarten Cop” del 1990, in cui Schwarzenegger interpretava John Kimble, un poliziotto che si trasformava in un maestro d’asilo, ma ne è anche produttore.Schwarzenegger ha commentato così la sua collaborazione con Stan Lee su quello che è stato uno dei suoi ultimi progetti prima della sua morte: “Questo è un progetto molto personale per me e sono così entusiasta di presentarlo al mondo.Non solo mi ha permesso di dare vita al lavoro del fantastico Stan Lee, ma la serie tocca anche argomenti su cui ho passato la vita a lavorare, dai consigli sulla salute e il fitness ai messaggi anti-bullismo all’inclusività e alla diversità … un onore aver lavorato con Stan Lee e so che sarebbe orgoglioso del messaggio che stiamo trasmettendo”.

