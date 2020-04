Vanessa Incontrada mostra i capelli bianchi e crespi, i baffetti e le sopracciglia non curate. Fa ironia sugli effetti della quarantena: ‘Che brutta!’

L’attrice 41enne si trova in isolamento nella sua casa in Toscana. Sul social fa vedere la ricrescita e altri particolari del suo viso in questo periodo

Vanessa Incontrada come tutti si trova in quarantena. Da settimane la cura dell’aspetto fisico non è più quella di prima, centri estetici e parrucchieri sono chiusi e gli effetti iniziano a vedersi. Così l’attrice 41enne ha preso coraggio e ha mostrato in alcune immagini social i capelli bianchi, effetto della ricrescita, ma anche crespi. Poi i baffetti e le sopracciglia ‘nature’. Nelle sue Stories di Instagram ha fatto ironia sulla situazione. “Scusate non mi avvicino troppo perché non so voi, ma io sono una roba… ho i capelli bianchi, tutto crespo, la ricrescita, i baffi anche se non mi si vedono più di tanto ma ci sono, le sopracciglia… che brutta, che brutta, che brutta!”, ha detto.

L’interprete di origini spagnole si trova in isolamento nella sua casa in Toscana. Qui vive insieme al marito Rossano Laurini, sposato nel 2007, e a loro figlio Isal, che ormai ha quasi 12 anni. Da tempo ha intrapreso una battaglia contro il bullismo online. Si batte perché tutte le persone possano sentirsi a proprio agio nel loro corpo, a prescindere dal peso e dai canoni estetici dominanti. Per questo ancora una volta invece che mettere filtri e provare a camuffare le piccole imperfezioni, ha preferito metterle “in piazza”.

Solo qualche mese fa durante una trasmissione tv ha portato avanti un monologo molto emozionante, durante il quale ha anche pianto, parlando proprio del percorso che ha fatto per arrivare all’accettazione di sé stessa. “Ad alcuni puoi piacere, ad altri no. Ma va bene così perché la perfezione non esiste. Conta solo quello che pensi di te stessa quando ti guardi allo specchio e io sono molto orgogliosa di quello che vedo, a volte mi piaccio e altre no, ma voglio bene alla persona che ho di fronte quando mi vedo”, ha spiegato.







