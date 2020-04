Tina Cipollari, Maria De Filippi ammette: “Senza di lei Uomini e Donne…”

Maria De Filippi su Tina Cipollari: “Senza di lei non sarebbe stata la stessa cosa”.

Ieri pomeriggio è iniziato il nuovo corso del Trono Over e Trono Classico di Uomini e Donne. Difatti Maria De Filippi ha rivoluzionato il format del suo dating show per adattarlo alle ordinanze del Governo inerenti all’epidemia da coronavirus. E a tal proposito il settimanale Di Più Tv ha svelato un interessante retroscena: “All’inizio si pensava che non ci fosse posto per Tina Cipollari in questa nuova versione del programma…” Tuttavia il magazine ha però aggiunto che la popolare conduttrice si sarebbe subito messa al lavoro per consentire alla verace opinionista di partecipare, così da darle modo di litigare ancora con l’eterna rivale Gemma Galgani. Difatti Maria De Filippi, in base a quanto riportato dal settimanale, avrebbe detto ai suoi collaboratori quanto segue: “Senza Tina non sarebbe più Uomini e Donne…” E in effetti ieri la verace opinionista, anche in questa nuova versione di Uomini e Donne, si è sicuramente fatta notare con le sue opinioni al vetriolo nei confronti della dama di origini torinesi.

Successivamente Maria De Filippi, in alcune dichiarazioni riportate dal settimanale Di Più Tv, ha dichiarato di aver capito che Uomini e Donne doveva cambiare per adeguarsi ai tempi della Televisione in questo periodo:

“Tempi in cui ci sarà sicuramente una televisione diversa e per forza di cose ci abitueremo anche a vederla diversamente…”

Il giornalista del settimanale Di Più Tv, in questo suo lungo servizio dedicato a Maria De Filippi, si è anche chiesto se Uomini e Donne, una volta finita questa crisi sanitaria, tornerà al suo vecchio format oppure verrà cercata una via di mezzo. La cosa però di cui è certo il giornalista del magazine è che Maria De Filippi non avrà certo paura a cambiare le carte in tavola per una nuova evoluzione del Trono Over e Trono Classico di Uomini e Donne:

“Non ci penserà due volte a far cambiare pelle al suo storico programma tanto amato dal pubblico a casa…”

lanostratv.it