The O.C. torna in tv: da giovedì 23 aprile su Italia Uno

The O.C. torna in tv dalla prima stagione: giorno, orario e canale

Continuano le scorpacciate di telefilm in questa quarantena da Coronavirus. Mediaset ha deciso di riproporre su Italia 1 una delle serie cult per i ragazzi nati negli anni Novanta: The O.C. A grande richiesta, la prima stagione tornerà in onda su Italia 1 da giovedì 23 aprile tutti i giorni alle 19.00 fino a martedì 5 maggio, con due episodi a serata. Dopo quella data le avventure di Ryan, Marissa, Seth e Summer passeranno su La5: la stessa sera di martedì 5 maggio la serie proseguirà in prima serata sul canale tematico Mediaset dove resterà tutti i martedì sera fino al termine delle quattro stagioni prodotte.

The O.C. è un teen drama ambientato nella ricca contea di Orange County, situata in California. Il protagonista è Ryan Atwood (Ben McKenzie), un adolescente problematico e introverso proveniente da una famiglia disagiata che rischia di finire in carcere per aver aiutato il fratello a rubare una macchina. L’avvocato Sandy Cohen riesce a farlo scagionare e decide di ospitarlo nella sua bellissima villa nella contea di Orange, in cui vive insieme alla moglie Kristen e al figlio Seth, nella speranza che un cambio di ambiente possa condurlo sulla retta via. Ryan deve quindi scontrarsi con un mondo sfarzoso e molto diverso da quello a cui era abituato: ad aiutarlo ad ambientarsi ci sono Seth Cohen (Adam Brody), con cui il ragazzo stringe subito una forte amicizia, e Marissa Cooper (Mischa Barton), la bella e tormentata vicina di casa.

The O.C. è uno dei telefilm più noti al mondo: è stato trasmesso in ben 50 paesi. Nel 2003 è stata la serie tv più vista e chiacchierata. La storia si è conclusa nel 2007, dopo quattro stagioni.











