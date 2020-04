Temptation Island: Filippo Bisciglia e Pamela presto genitori? Il gossip

Fino a qualche tempo fa Filippo Bisciglia e Pamela Camassa dichiaravano che difficilmente sarebbero diventati genitori, ma adesso i due sembrano aver fatto marcia indietro. Lo precisiamo subito: la vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities condotto da Michelle Hunziker, Pamela Camassa, non è incinta, ma il settimanale Eva 3000 ha lanciato un gossip. Ci sarebbero grandi novità nella vita di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: dopo dodici anni di storia d’amore sarebbero pronti a compiere il grande passo di avere un figlio. Il padrone di casa di Temptation Island non ha mai nascosto di volere un figlio dalla sua amata e questo sogno potrebbe realizzarsi dopo la messa in onda della nuova edizione del viaggio dei sentimenti di Maria De Filippi che tornerà a fare compagnia ai fan tra qualche mese con nuove storie da raccontare (e criticare!).

In questo periodo di pandemia da coronavirus una cosa è certa per la televisione: Uomini e Donne e Temptation Island non si fermano. Ad assicurarlo è stata Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi, specificando che la macchina organizzativa del docu-reality dei sentimenti si è già messa in funzione, in attesa di selezionare le coppie che parteciperanno all’ottava edizione. Alla conduzione, per il settimo anno consecutivo, Filippo Bisciglia che ha riscosso particolare successo al timone del docu-reality di Maria De Filippi. Da qualche tempo Filippo chiede alla sua compagna Pamela Camassa di avere un figlio, ma fino a oggi è sempre stata lei a non volerne. Che sia la volta buona di aprire i cantieri? Come riportato da Eva 3000, la showgirl ha dichiarato che sia arrivato il momento giusto per allargare la famiglia.

Se per avere un figlio hanno cambiato idea, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia hanno sempre ribadito che per loro sposarsi non è una priorità o, almeno, non nel breve termine. Questo non significa che il pensiero non possa cambiare in futuro anche perchè il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia e la compagna Pamela Camassa si sono detti molto credenti in diverse occasioni.

