Pechino Express: Enzo Miccio svela un segreto sulla finale

Enzo Miccio svela un segreto sulla finale di Pechino Express dove hanno trionfato le Collegiali

Enzo Miccio svela un segreto sulla finale di Pechino Express 2020. Lo show, come è noto, è stato vinto dalle Collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni. Il volto della tv invece è arrivato secondo in coppia con la collega Carolina Gianuzzi con cui formava il duo dei Wedding Planner.

Intervistato dal settimanale Chi, Miccio ha rivelato alcuni retroscena sulla finale dello show condotto da Costantino della Gherardesca. Il wedding planner ha infatti raccontato che vengono sempre girati due finali per il reality: uno in cui la coppia vince e uno in cui perde. Solo quando Pechino Express arriva in tv i concorrenti scoprono chi ha trionfato. Come è successo a Enzo Miccio, che ha saputo di aver perso contro Nicole Rossi e Jennifer Poni nell’ultima puntata.

“Noi non sappiamo chi ha vinto – ha raccontato al settimanale Chi -. Noi concorrenti della finale, giriamo due finali, una in cui perdiamo e una in cui vinciamo. Loro non ti dicono se hai vinto fino all’ultimo minuto. Io l’ho appreso in televisione. Nessuno sa niente. Io l’ho appreso l’altra sera, mentre ero da solo in casa. Ero disperato. Non avevo nemmeno qualcuno con cui sfogarmi. Poi abbiamo fatto una diretta su Instagram per sfogarci un po’, comunque siamo super felici di quello che è successo”.

“Un po’ ci resti male – ha confessato Miccio -, è inutile nascondersi dietro un dito, però siamo comunque super felici”. Il wedding planner ha poi chiarito di aver trovato molti amici a Pechino Express fra cui i Gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi. “Il podio è per una sola coppia – ha detto parlando della loro eliminazione dal gioco – […] Al nostro posto avrebbero fatto la stessa cosa perché arrivati alla semifinale vogliono vincere tutti. Se ho un obiettivo vado dritto. Con le mie forze, senza fare sgambetti a nessuno, ma amici dopo, solo una volta finita la gara”.

Nel corso dell’adventure game, Miccio ha legato molto anche con Nicole Rossi e Jennifer Poni. “Mi hanno insegnato che si può perdere con onore – aveva svelato su Twitter dopo la finale -. Grazie davvero a tutti siete stati travolgenti e speciali. Grazie Pechino Express, mi avete restituito un Enzo nuovo”.

