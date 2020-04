Cinema, il 30 aprile arriva on demand D.N.A. di Lillo & Greg: nel cast, c’è Gianni Fantoni

Vi segnaliamo un’interessante novità dal mondo del cinema. Non è un periodo facile per tutti e nemmeno per il mondo del cinema. Però nonostante la chiusura delle sale, le novità filmiche si palesano comunque grazie alla nuova realtà on demand. Tra queste realtà c’è ne una decisamente intrigante: si chiama D.N.A. (Decisamente Non Adatti), ed p la commedia che segna l’esordio alla macchina da presa di Lillo & Greg, con protagonisti Lillo, Greg e Anna Foglietta, sarà disponibile on demand dal 30 aprile. La si potrà vedere sulle piattaforme SKYPRIMAFILA Premiere, TIMVISION, CHILI, GOOGLE PLAY, INFINITY, CG Digital e RAKUTEN TV, nell’ambito della campagna #IORESTOACASA.

Il film racconta la storia di due ex-compagni di scuola elementare, molto diversi tra loro, che si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite. Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del D.N.A. dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite. Interpretato da Lillo & Greg e Anna Foglietta, e scritto da Edoardo Falcone, Claudio Gregori (Greg), Lillo Petrolo (Lillo), D.N.A. (Decisamente Non Adatti) è una produzione Lucky Red e Vision Distribution con la collaborazione di Sky e Amazon Prime Video, distribuito da Vision Distribution. Il film sarà anche colorato dalla presenza di Gianni Fantoni, stimato attore comico che ha dato un ulteriore impronta comica al debutto registico di Lillo & Greg.