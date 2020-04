Denny Mendez: ‘Ecco perché mangio l’aglio crudo’. La bella 41enne lo prende a digiuno e spiega il motivo per cui lo fa, guarda

L’ex Miss Italia rivela il suo segreto per avere una salute di ferro. ‘E’ un antibiotico naturale, antiossidante, abbassa la pressione e…’

Denny Mendez mangia l’aglio crudo. Nelle sue IG Stories l’ex Miss Italia 1996 rivela i suoi segreti per avere una salute di ferro e spiega il motivo per cui è una vera fan del bulbo miracoloso.

“Una cosa tremenda che io ogni tanto faccio, una o due volte la settimana, è questo: mangio uno spicchio di aglio crudo, che mi fa molto bene”, confida ai fan sul social Denny Mendez. Poi prende l’aglio, lo mette in bocca e mastica velocemente.

L’espressione di Denny non è delle migliori, ma l’attrice aggiunge: “Mamma mia ragazzi…! Ma mi fa benissimo”. La Mendez raccomanda ai follower di mangiare aglio, assolutamente organico, a digiuno. “Benefici: è un antibiotico naturale, antiossidante, abbassa la pressione, regola il colesterolo nel sangue e molti altri. Controindicazioni: no a chi soffre di gastrite e di irritazione sulla parete intestinale”, scrive in sovraimpressione nelle sue storie su Instagram.

Denny Mendez è cosciente dell’alito terribile dopo aver mangiato lo spicchio di aglio crudo. Vuole immediatamente bere un bicchiere d’acqua. Il suo ultimo consiglio è per eliminare l’odore forte: “Per togliere l’alito cattivo masticare la menta o una foglia di basilico”.





