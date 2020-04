Costantino Della Gherardesca a Paolo Ciavarro: ‘Sei stato circuito da Clizia Incorvaia’

Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip ma da oltre due mesi non possono viversi come vorrebbero. Lei infatti è stata squalificata anzitempo dal gioco, una volta che anche Ciavarro è uscito dal reality non è potuto correre da lei causa Coronavirus, e quindi non resta loro che accontentarsi di videochiamate con brindisi e dichiarazioni d’amore a distanza in attesa di potersi riabbracciare. I due sono stati ospiti di Live non è la d’Urso nella puntata del 19 aprile, e con loro anche Costantino Della Gherardesca.

Il conduttore di Pechino Express conosce bene i due ragazzi in quanto entrambi ex concorrenti dell’adventure game di Rai 2, e non li ha risparmiati dai suoi commenti pungenti e irriverenti: “Clizia tu hai la mia età dì la verità Paolo è un ragazzino giovane, Paolo sei stato circuito da Clizia secondo me, devi stare attento” ha affermato

La Incorvaia ha difeso la loro storia d’amore: “Non mi sarei mai lasciata andare se non fosse stato qualcosa di magico, è successo qualcosa di speciale, il mio cuore ha ripreso a battere, io e Paolo a livello estetico e di anime non si vede neanche la differenza d’età”.

