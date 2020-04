Paolo Bonolis in un nuovo programma: è La stanza del medico, con il chirurgo Roy De Vita

Dal 21 aprile, ogni martedì, Bonolis torna con un nuovo programma, che lui stesso definisce “una piccola costola de Il senso della vita”, in cui affianca il noto chirurgo Roy De Vita. Non va in onda in televisione, ma sul canale Instagram di Sdl Tv, la web tv gestita dal conduttore con Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis torna con un nuovo programma. Se la notizia appare sorprendente dal momento che le produzioni televisive sono sostanzialmente ferme a causa della pandemia e del lockdown (lo stesso Bonolis è in onda con le repliche di Ciao Darwin), è opportuno chiarire il punto fondamentale: non si tratta di una trasmissione per Mediaset, bensì per Sdl tv, la web tv della casa di produzione del conduttore e di sua moglie Sonia Bruganelli (la SDL2005). Il titolo è La stanza del medico: si tratta di un appuntamento settimanale con Bonolis e il dottor Roy De Vita, in onda ogni martedì dal 21 aprile alle 21.30, sulla pagina Instagram “sdl.tv”. Bonolis l’ha definito “una piccola costola de Il senso della vita”, vale a dire il suo programma più personale, che andò in onda dal 2005 al 2008 e poi nel 2011.

La stanza del medico vede protagonista il professor Roy de Vita, con “la partecipazione straordinaria di Paolo Bonolis”. Al termine di ogni episodio ci sarà una diretta per rispondere alle domande del pubblico, con un ulteriore approfondimento giovedì alle 18.30, sempre in diretta. Questa la presentazione di Bonolis in un video:

“Giorni difficili eh? Difficili per chi soffre e per chi deve essere operativo tra tanti rischi. Ma difficili anche per chi vorrebbe essere libero e operativo ma non può. Che fare? Ognuno scandisce la propria giornata con la propria fantasia e le proprie possibilità. Noi ve ne offriamo una. La Sdl tv mette a disposizione, con la mia partecipazione, un nuovo appuntamento, al quale partecipare con il vostro pensiero. Un appuntamento che potrei definire una piccola costola de Il senso della vita, per non addormentare la mente.”

Roy de Vita è un notissimo chirurgo plastico, primario della Divisione di Chirurgia Plastica dell’Istituto dei Tumori di Roma Regina Elena. Nato a Napoli il 16 novembre 1957, si è laureato in Medicina nel 1981 e ha lavorato anche nel Queen Victoria Hospital di East Greansted, nel Regno Unito, uno dei più prestigiosi Centri di Chirurgia Plastica del mondo Ha curato diverse pubblicazioni scientifiche ed è famoso anche alle cronache rosa per una lunghissima relazione con Nancy Brilli.





