Ascolti tv 20 aprile 2020: parte bene il nuovo Uomini e Donne con Gemma

È partito col piede giusto la nuova versione di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha dovuto adattare il suo storico format alle regole del Coronavirus. E, almeno la prima puntata, ha conquistato il pubblico italiano. Ben 3.088.000 telespettatori con il 16.54% di share. Una boccata d’ossigeno per il pomeriggio di Canale 5: i vari film trasmessi nell’ultimo periodo non sono mai andati oltre il 10-11% di share. Ora toccherà vedere se le avventure di Gemma Galgani e Giovanna Abate continueranno ad appassionare il pubblico anche nei prossimi giorni o se ci sarà un drastico calo. Per quanto riguarda la prima serata buon risultato pure per Animali Fantastici 2 ma a vincere la gara degli ascolti tv è di nuovo Il Commissario Montalbano.

La replica de Il Commissario Montalbano su Rai Uno è stata seguita da 5.904.000 persone con il 21.33%. Buon risultato per Animali Fantastici 2, in prima serata su Canale 5, con 3.444.000 e 14.27%. Da segnalare poi il successo di Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile su Rai 2: le repliche continuano a macinare consensi e la puntata di ieri sera ha fatto più del 5.20%.

Ancora un trionfo per Il Paradiso delle Signore, che va oltre il 15% di share battendo così Il Segreto, fermo al 14%. Stabili Beautiful e Una Vita, che restano le prime due soap più viste in Italia per quanto riguarda gli ascolti tv. Crollo per Il meglio di Un posto al sole al 3.30%,

