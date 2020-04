Andrea Denver, clamorosa rivelazione su Andrea Damante: E’ sempre stato innamorato di Giulia. Me l’ha sempre detto, ne abbiamo parlato tante volte. Anche quando non stavano insieme mi ha detto che il suo pensiero andava a lei’

E’ felice del ritorno di fiamma dei Damellis, intanto Giulia su Tik Tok ironizza sulle corna… Si diverte a postare video in cui doppia scene di film famosi in cui si parla di tradimenti

Andrea Denver fa una clamorosa rivelazione su Andrea Damante. Il modello, reduce dal GF Vip, intervistato in diretta social da Chi, svela: “Andrea è sempre stato innamorato di Giulia, anche quando non stavano insieme”. Non ha dubbi: Giulia De Lellis è sempre stata nel suo cuore. Ora il bel 28enne è felice del ritorno di fiamma dei due.

Andrea Damante non ha mai dimenticato Giulia nell’anno e mezzo di separazione. “Conosco Andrea da 15 anni, ci siamo sentiti in questi giorni e mi ha detto del suo ritorno con Giulia – racconta Denver – Sono contento perché l’importante è la propria felicità e io so che Andrea, con Giulia, è felicissimo”.

Poi continua: “Anche lei è simpaticissima. Sono contento che stiano passando questa quarantena insieme, intensamente, e che abbiano questa possibilità di ricominciare. Quando loro venivano in America noi ci vedevamo sempre, quindi ho avuto tante occasioni per vedere Giulia e l’ho sempre vista come una donna davvero innamorata. Lei ci ha sempre tenuto ad Andrea. L’amore vince sempre, ogni tanto ci sono degli ostacoli, si affrontano e si può ricominciare. Sono felice per entrambi”.

Andrea Denver infine si sbottona ancora di più sui Damellis e confessa: “Anche Andrea è innamorato. Me l’ha sempre detto, ne abbiamo parlato tante volte. Anche quando non stavano insieme, Andrea mi ha sempre detto che il suo pensiero andava a Giulia, lui è sempre stato innamorato. Credo ci sia amore da entrambe le parti”.

La coppia ormai è sulla bocca di tutti. Giulia De Lellis, però ancora non parla apertamente della relazione con i fan. Sbarcata da pochissimo su Tik Tok, dove in poche ore ha raccolto già 280mila followers, la fashion blogger 24enne balla e scherza nei suoi video, ma non solo: ironizza pure sulle corna.

La moretta romana doppia scene tratte da film e trasmissioni televisive che parlano di tradimenti. Giulia posta un video doppiando una scena del film “La verità è che non gli piaci abbastanza”. Poi fa finta di parlare in un altro. E’ il monologo sul come le donne prendono le scappatelle dei compagni della comica italiana Teresa Mannino, tutto in chiave ironica. Dopo aver scritto un libro dedicato alle corna ‘subite’ da Damante, ora che è tornata con lui ci scherza su: i problemi sono alle spalle. I due, evidentemente, per ricominciare hanno azzerato tutto e si sono messi il passato alle spalle.









Gossip.it