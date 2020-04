Albano Carrisi, confessione su Loredana Lecciso “Lo abbiamo fatto 4 anni fa..”

Albano Carrisi sta trascorrendo la sua quarantena a Cellino San Marco insieme a Loredana Lecciso ed ai figli Jasmine e Bido. In questi ultimi giorni effettivamente non si parla d’altro che del ritorno di fiamma tra il cantante di Cellino e la showgirl Leccese. In realtà a rivelarlo in qualche modo è stato lo stesso Albano, nel corso di una lunga intervista che lo stesso ha rilasciato a Di Più Tv.“Veramente sono quattro anni che abbiamo superato la crisi. Abbiamo passato momenti tosti non lo nego ma la cosa che abbiamo in comune è un forte senso della famiglia”. Sono state queste le parole riferite dal cantante di Cellino San Marco che ha così voluto fare un chiarimento sulla sua situazione sentimentale e sul rapporto che lo lega a Loredana Lecciso.



A quanto pare i due sono tornati insieme e ormai da parecchio tempo, nonostante non abbiano mai effettivamente confermato Il ritorno di fiamma. Del resto il cantante di Cellino San Marco in questi ultimi anni ha detto di odiare il gossip per il semplice fatto di essere stato troppe volte al centro di molte polemiche negli ultimi anni. Da quando Romina Power è tornata a cantare insieme a lui, di voci sulla situazione sentimentale di Albano e se ne sono susseguite tante. Si è tanto parlato di un ipotetico ritorno di fiamma tra Albano e Romina visto anche i continui tentativi della cantante di voler sempre far capire che effettivamente ci fosse qualcosa tra di loro, ma effettivamente non c’è mai stato un ritorno di fiamma ed i due sono tornati soltanto a cantare insieme Superando le divergenze del passato.

“Non ho mai amato raccontare della mia vita privata, mi piacerebbe parlare di musica e dell’uscita dei miei prossimi album”, queste le parole riferite da Albano. Lo scorso mese di febbraio, come tutti sappiamo Albano ha partecipato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo insieme all’ex moglie come ospiti, esibendosi sul palco dell’Ariston con un medley dei loro più grandi successi e con un brano inedito intitolato Raccogli l’attimo.

In queste ultime settimane Romina Power però ha deciso di fare ritorno in quella terra che un giorno di tanti anni fa l’ha ospitata per la prima volta quando ha messo piede in Italia. L‘ex moglie di Albano è tornata quindi a Cellino San Marco e adesso vive in una casa nel bosco. Questa è la notizia che ha dato la stessa Romina attraverso una foto che ha postato direttamente sul suo profilo Instagram. La notizia però sarebbe stata confermata anche dallo stesso Albano. “Non ho mai detto che ‘manteniamo le distanze’. Con lei ho ottimi rapporti e lavoriamo insieme da anni. Ora è qui a Cellino nella sua casa”. Albano ha anche aggiunto che per via della quarantena in Pugli al momento vive anche il secondogenito Yari, mentre la figlia Cristel si trova Zagabria dove vive con la sua famiglia. Romina Junior si trova invece ad Ibiza ma fortunatamente sta bene e aspetta soltanto di poter fare ritorno in Italia.

