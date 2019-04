«La sai l’ultima?»: Ezio Greggio candidato alla conduzione del revival

Lo storico game show di Canale 5 tornerà in onda la prossima estate. E, archiviata l’opzione di una conduzione in tandem, con Ilary Blasi e Teo Mammuccari al timone dello show, pare che Mediaset abbia messo gli occhi sul volto di «Striscia la Notizia»

Ad undici anni di distanza dall’ultima puntata, Mediaset ha deciso di riportare in prima serata un programma che ne ha fatto la storia. La sai l’ultima? tornerà in estate e un promo su Canale 5 sta chiamando a raccolta chi, tra gli spettatori, abbia voglia di cimentarsi nel gioco.

Lo show, per la cui conduzione sembrava fossero stati opzionati, in tandem, Ilary Blasi e Teo Mammuccari, sembrava ormai pronto. Ma TvBlog ha sparigliato le carte. Secondo il sito web, infatti, non saranno loro a tenere le redini di La sai l’ultima?, ma Ezio Greggio. Il nome del conduttore di Striscia la Notizia pare circolare con insistenza, soprattutto per via della simpatia che porta con sé. Greggio potrebbe, cioè, mettere a disposizione del programma un lato comico percepito come fondamentale per la buona riuscita del gioco. Mediaset, al momento, non ha confermato l’indiscrezione. Cosa, questa, che non ha fatto nemmeno a suo tempo, quando tra i corridoi si facevano i nomi di Ilary Blasi e Teo Mammuccari.

Claudia Casiraghi, Vanity Fair