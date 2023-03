Rupert Murdoch a 92 anni si sposa ancora, nozze a fine estate

Il magnate pronto ad andare all’altare per la quinta volta: ha annunciato il fidanzamento ufficiale con Ann Lesley Smith

Rupert Murdoch ha annunciato il fidanzamento ufficiale con la sua compagna Ann Lesley Smith. Per il magnate dei media 92enne, quelle con l’ex cappellana della polizia di 26 anni più giovane saranno le quinte nozze e verranno celebrate alla fine dell’estate. “Avevo paura di innamorarmi, ma sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta. Sono felice”, ha detto il futuro sposo al New York Post.

La proposta di nozze di Rupert Murdoch a Ann Lesley Smith è arrivata il 17 marzo, giorno di San Patrizio (patrono d’Irlanda): una data scelta non a caso, visto che la sua amata è “per un quarto irlandese”. “Ero molto nervoso”, ha confidato al New York Post. Le nozze sono state fissate per la fine dell’estate e non c’è dubbio che saranno faraoniche. La coppia vivrà tra la California, il Montana, New York e il Regno Unito. “Non vediamo l’ora di trascorrere insieme la seconda metà della nostra vita”, ha detto il magnate.

Paparazzati alle Barbados

“Per entrambi è un dono di Dio. Ci siamo conosciuti lo scorso settembre. Sono vedova da 14 anni. Come Rupert, mio marito era un uomo d’affari… Quindi parlo la lingua di Rupert. Condividiamo le stesse convinzioni” ha spiegato Ann Lesley Smith. Lei e Rupert Murdoch erano stati paparazzati insieme alle Barbados durante una vacanza ospiti nella villa di un facoltoso amico.

I matrimoni precedenti

Ann Lesley Smith ha alle spalle due matrimoni (il primo finito con un burrascoso divorzio, mentre il secondo marito è deceduto). Rupert Murdoch invece di ex mogli ne ha ben quattro. La prima è stata l’assistente di volo Patricia Booker, un’unione durata dal 1956 al 1967 da cui è nata la primogenita Prudence. Pochi mesi dopo il primo divorzio, il magnate ha detto sì alla giornalista e scrittrice scozzese Angela Torv da cui ha avuto Lachlan, James ed Elisabeth. Due mesi dopo l’addio nel 1999 Murdoch era già pronto ad andare all’altare con Wendi Deng, di 38 anni più giovane. Con lei ha avuto Grace Helen e Chloe. La loro relazione si è conclusa a seguito di uno scandalo quando è salita alla ribalta della cronaca la relazione di Wendi con l’ex primo ministro inglese Tony Blair, caro amico di famiglia e padrino della loro prima nata. Nel 2016 l’imprenditore ha sposato l’attrice ed ex super modella Jerry Hall, fresca di divorzio da Mick Jagger, conosciuta solo sei mesi prima. Ora è la volta di Ann Lesley Smith: sarà quella giusta?