LOVE MI, Fedez annuncia la seconda edizione in piazza Duomo a Milano il 27 giugno

Il rapper conferma via social la data, il luogo e lo scopo dell’evento che anche quest’anno è finalizzato a una raccolta fondi benefica. La line up degli artisti arriverà presto

Dopo il successo della prima edizione del 2022, che ha ottenuto un fortissimo riscontro da parte del pubblico sia dal vivo che da casa, torna LOVE MI, l’evento gratuito di musica live organizzato da Fedez a Milano in Piazza Duomo. Il cantautore e rapper ha confermato, per ora, data e luogo del concerto che si terrà il prossimo 27 giugno. Altri dettagli, a cominciare dall’elenco degli artisti presenti, saranno diffusi molto presto.

LOVE MI, EVENTO GRATUITO DELL’ESTATE MILANESE

LOVE ME, uno degli eventi più coinvolgenti dell’estate meneghina, si farà anche quest’anno, in collaborazione con il Comune di Milano e Doom Entertainment e Vivo Concerti, che si occupano dell’organizzazione e della produzione. Fedez, mente e cuore dell’iniziativa, per il momento ha annunciato la data, martedì 27 giugno, per iniziare a mobilitare i fan, pronti a spostarsi da ogni parte d’Italia per partecipare al mega evento cui prenderanno parte, come lo scorso anno, alcuni dei big della scena musicale nazionale.

La line up, che si annuncia esplosiva, sarà certamente all’altezza di quella della prima edizione del concerto che lo scorso anno si è tenuto nella stessa settimana, il 28 giugno. Nella stagione 2022 Fedez aveva fatto salire sul palco colleghi e amici, molti di vecchia data, tra cui J-Ax, con cui aveva appianato le divergenze da qualche mese. Altri volti della serata evento furono Lazza, quest’anno sul podio del Festival di Sanremo in seconda posizione e protagonista di una stagione memorabile, Ghali, Dargen D’Amico, Rose Villain, Rosa Chemical, Tedua, Tananai, Paky, Shiva, Rhove.

IL LIVE GRATUITO PER UNA RACCOLTA FONDI

Tutto da scoprire l’elenco dei nomi che saranno protagonisti in Piazza Duomo ma c’è da scommettere sulla riconferma di molti dei beniamini che hanno cantato lo scorso anno. Tutti gli artisti parteciperanno all’evento con lo scopo di supportare Fedez nella raccolta di fondi a beneficio di una delle associazioni sostenute dalla Fondazione Fedez E.T.S., la realtà filantropica che il musicista nato a Milano ha creato circa un anno fa e che si è già occupata di diversi progetti solidali, tra cui l’invio in Ucraina di un automezzo isotermico contenente medicinali per le popolazioni vittime della guerra. Anche il nome del progetto a cui è destinata la raccolta sarà divulgato presto via social.