I matrimoni sono belli e gli amori veri si purificano da sé

(di Tiziano Rapanà) Si dica quello che si vuole ma lo sguardo innamorato di lui e lei al bar è impagabile. Te li vedi parlare fitto fitto e fanno smorfie tutte loro che ti fanno capire la sostanza dell’universo dell’amore. Uno dice: è retorica, ci si dovrebbe liberare dalla post narrativa sentimentale, figlia di Hollywood e delle sue altezzosità in fatto di sentimenti, basta con gli emoticon e i cuoricini ai post raffiguranti gli aforismi su quanto è bello dirsi ti amo. Ma no che non serve dirselo. Non è necessario e se lo si fa i casi sono due: o si affonda il dito nella piaga dell’inquietudine e dell’incertezza o si presta il fianco alla banalità, tipica dei tipini senza fantasia (l’immagine è sempre quella: sono al pc a digitare compulsivamente frasi celebri da dire alla propria amata, ovvero: tentare di fare bella figura per prospettarsi un sì a cottimo, dopo). Ma così belli questi due giovani al bar, con il loro sguardo fatto di una speranza in divenire. La trappola dell’illusione ancora non si è palesata, forse è la volta buona e avranno solo da sorridere al futuro. E va bene ogni sorriso, anche a denti ingialliti e storti. Gli amori sono belli, perché naturalmente mondati dalle storture dell’esistenza. Non tutto è piombo quello che si vede, è oro anche se non luccica. Quello che non si vede è il bello del vivere e dell’amare, è la normalità, il gusto per il consueto che si ripropone con il garbo delle piccole cose belle. No, il gossip non rende giustizia all’amore vero. Il girovagare tra un filarino e l’altro è solo un volgare colpo di sciabola. Non si coglie il rischio del colpo di fulmine, quando i due innamorati si guardano e si compie l’imprevisto: sarà estasi o harakiri? Il gossip non ha il colore tenue della coppietta al bar. Non tutto l’amore tra i famosi è gossip, incitazione al vacuo. Tutt’altro. A vederli e leggerli, sul Corriere della Sera in un’intervista – in parte riportata da questo sito – Simona Ventura e Giovanni Terzi sono arcinemici del turbine del chiacchiericcio, che vuole ridursi a clamore. Sono una coppia normale, affiatata e pure esemplare per come vive con serietà il sentimento. Si sposeranno, la data c’è. No, qui non si inzuppa il biscotto nel latte del pettegolezzo. Il bene è reale, palpabile. Auguroni, sarete belli come questa coppietta di giovani dallo sguardo perso in un altro che si fa mistero nel mistero degli avventori del bar.

tiziano.rp@gmail.com