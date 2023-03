Amanda Bynes, l’ex stellina della tv ricoverata dopo essere stata fermata nuda per strada

L’attrice di Nickelodeon, famosa a cavallo tra gli Anni Novanta e Duemila, si trova in psichiatria

Nuovi guai per Amanda Bynes, l’ex stellina della tv americana protagonista a cavallo degli anni Duemila di molti programmi per bambini di successo.

Dopo un inizio di carriera esplosivo, negli ultimi anni la Bynes si è fatta notare soprattutto per la turbolenta vita privata e l’abuso di droghe. A quanto riporta Tmz nei giorni scorsi è stata ricoverata in psichiatria, dopo essere stata trovata completamente nuda mentre vagava per le strade di Los Angeles.

Nuda nel centro di Los Angeles

Un testimone ha rivelato a Tmz che l’attrice è stata vista domenica mattina presto nel centro di Los Angeles senza vestiti. La Bynes ha anche fermato un’auto, dicendo al guidatore che stava affrontando una crisi a causa dei suoi disturbi bipolari. A quel punto è stata la stessa attrice a chiamare il 911 ed è stata portata in una vicina stazione di polizia, dove un team di esperti di salute mentale ha stabilito che doveva essere messa in custodia psichica. Fortunatamente, nonostante le sue condizioni instabili, la Bynes non è rimasta ferita.

I colleghi: “Preghiamo per lei”

Una fonte vicina ad Amanda ha fatto sapere che è attualmente ricoverata in ospedale e probabilmente continuerà a ricevere cure per diversi giorni. I ricoveri in psichiatria in genere durano 72 ore, ma in caso di necessità il periodo può essere prolungato.

Sotto custodia della madre

Non è la prima volta che Amanda Bynes si sottopone a cure psichiatriche e dal 2013 al 2022 è sotto la custodia della madre. Nel 2013 fu chiaro che l’attrice era affetta da problemi di salute mentale. All’epoca diede infatti alle fiamme il vialetto del vicino, rischiando di uccidere il cane. All’attrice è stato diagnosticato un disturbo bipolare e la schizofrenia. Dopo la fine della custodia la Bynes pareva essersi ripresa e aveva iniziato una nuova vita, prendendosi cura di se stessa. Dopo questo episodio non è chiaro se i genitori o il team legale interverranno per chiedere nuovamente la custodia.