The Crown 6, AAA cercasi attori per Harry e William

Ecco i dettagli

La sesta stagione di The Crown sarà l’ultima e, forse, la più attesa. Elizabeth Debicki interpreterà Diana, che vedremo all’opera nella quinta stagione in arrivo prossimamente su Netflix. Già dalle foto appare molto simile alla vera Lady D.

Inoltre, in questi giorni la produzione ha aperto i casting per i ruoli dei giovani i Harry e William. Come ha scritto sui social Kate Bone, responsabile dei casting, si cercano ragazzi tra i 16 e i 21 anni che abbiano una somiglianza con i veri personaggi. La produzione non richiede esperienze precedenti di recitazione. Alla formazione e al supporto ci penserà Netflix. Le riprese dei nuovi episodi inizieranno a fine agosto.

