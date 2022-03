The Batman tiene la vetta del boxoffice italiano del weekend, Corro da te è secondo

The Batman tiene la prima posizione al botteghino italiano del weekend, al secondo c’è Pierfrancesco Favino in Corro da te, Licorice Pizza è terzo

The Batman con Robert Pattinson continua a dominare a testa alta il boxoffice italiano del weekend: con l’ultimo 1.040.000 euro tocca il totale nostrano di 8.395.000, tallonando ormai gli 8.400.000 di Eternals, la medaglia d’argento dei risultati stagionali secondo la Cinetel. Nel mondo il film di Matt Reeves registra finora un incasso di 600 milioni di dollari, con 300 solo negli Usa. È un successo indiscutibile: una nuova saga è nata, tenendo presente il budget sui 200.

Si è difesa strenuamente la commedia Corro da te, con Pierfrancesco Favino seduttore seriale che si finge paraplegico per far colpo sul personaggio di Miriam Leone, su una sedia a rotelle per davvero: il debutto del lungometraggio di Riccardo Milani, remake del francese Tutti in piedi, è un secondo posto da 689.000 euro.

In terza posizione esordisce sui nostri schermi Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, candidato agli Oscar per regia e sceneggiatura, nonché come miglior film. Questo excursus sentimentale nella California degli anni Settanta, interpretato Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour) e dalla cantante Alana Haym da noi ha incassato 435.000 euro, nel mondo quasi 30 milioni di dollari (ne è costato comunque 40, ha della strada da fare).

La partenza di Moonfall, disaster movie di fantascienza di Roland Emmerich, con Halle Berry, Patrick Wilson e Josh Gad, è stata in sordina: 276.000 euro al quarto posto, mentre nel mondo si è fermato a 39.400.000 dollari. Sarebbe un flop notevole, considerandone il costo sui 140, ma c’è ancora la carta della Cina da giocare, dove il lavoro di Emmerich uscirà il 25 marzo.

Cadendo dalla terza posizione, finisce in quinta Uncharted, versione cinematografica del videogioco Sony / Naughty Dog, interpretata da Tom Holland e Mark Wahlberg: nel weekend porta a casa altri 213.000 euro, totalizzando quindi un bottino italiano di 5.892.000. Un bel colpo per la Sony anche nel mondo intero, dove il film d’azione ha raggiunto i 337 milioni di dollari.

Non è riuscito purtroppo a rientrare nella top five l’anime Belle di Mamoru Hosoda, partito con soli 141.000 euro al sesto posto: continuiamo tuttavia a fare il tifo per questo assai significativo film di animazione.

