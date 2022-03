Jovanotti saluta la primavera con una serenata rock’n’roll: ecco “I Love You Baby”

Il nuovo singolo va ad aggiungersi alle canzoni giù pubblicate e che fanno parte del progetto in divenire del “Disco del sole”

Si intitola “I Love You Baby” il nuovo singolo con cui Jovanotti saluta la primavera e aggiunge un nuovo tassello al suo “Disco del sole“, il suo progetto in divenire che per il momento non prevede un’uscita fisica ma solo la pubblicazione, senza scansioni temporali precise, di nuova musica.

Pubblicata in questo 21 marzo “I Love You Baby” è una serenata rock’n’roll, in cui Jova fonde la sua vena romantica con quella danzereccia.

Scritto da Lorenzo e prodotto nella nuova versione da Sixpm, “I Love You Baby” fiorisce in ogni angolo del globo tra chitarre blues-rock e sonorità flamenco, con archi dritti e catalizzatori per un sound insistente, nevrotico, imprevedibile, dai toni esotici con contaminazioni anglofone. Il climax ascendente del fronte strumentale restituisce, fortissima, tutta la carica e l’intenzione del ritornello-mantra, strepitato dadaista, da cantare ad libitum.

Il “Disco del sole” è uno streaming, una filosofia, ma soprattutto il fiume libero dei brani scritti da Lorenzo a due anni e mezzo di distanza da “La Nuova Era“. Dopo le prime nuove canzoni, tra cui “La primavera” che ha raggiunto la vetta dei brani più ascoltati in radio, questo nuovo brano traccia un ulteriore frammento del movimento costante che Lorenzo sta componendo mese dopo mese.

E intanto si avvicina sempre di più l’appuntamento con la seconda edizione del “Jova Beach Party“. A più di tre mesi di distanza dal debutto, è già sold out la data di sabato 9 luglio a Marina di Ravenna, mentre manca poco al tutto esaurito per le date di sabato 2 luglio a Lignano Sabbiadoro, di sabato 30 luglio a Barletta e di sabato 3 settembre a Viareggio.