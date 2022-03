Ilary Blasi e Silvia Toffanin, il valore di un’amicizia ventennale

Solo a Verissimo, la conduttrice dell’Isola dei famosi si è sentita libera di parlare per la prima volta dopo la bufera scoppiata con le voci di una imminente separazione da Totti. Sapeva che con l’amica poteva parlare a cuore aperto, perché loro ci sono sempre state l’una per l’altra

Quando è uscita la notizia della sua presunta imminente separazione da Francesco Totti, un mese fa, Ilary Blasi non ha aperto bocca. Si è limitata a una (esaustiva) linguaccia mandata via Instagram a orecchie in grado di intendere, e ha lasciato che a prendere in mano le redini della situazione fosse il marito, che infatti ha rilasciato la smentita ufficiale a nome della coppia quando il gossip sembrava essere diventato un caso di stato.

Ilary ha saggiamente taciuto ( facendo suo il dantesco «non ragioniam di lor, ma guarda e passa») finché non ha avuto lo spazio per sfogarsi e parlare a ruota libera nel salotto televisivo della sua amica Silvia Toffanin. L’unica con cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe potuto aprirsi e confessarsi a cuore aperto, in virtù della loro ventennale amicizia.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin si sono conoscono da quando erano due ragazze piene di sogni e di speranze. Nel 2000 entrano entrambe nel cast di Passaparola come “letterine”: non potrebbero essere più diverse – una biondissima, “romanaccia” ed esuberante, l’altra bruna, veneta e piuttosto timida. Ma si sa, gli opposti si attraggono e si compensano e le due ragazze si legano subito. Crescono insieme e, nonostante i percorsi professionali e di vita le portino spesso ad allontanarsi fisicamente, negli anni non si perdono.

«Ci conosciamo da prima di conoscere i nostri uomini», dicono quelle rare volte che parlano del loro legame. E in effetti è a Ilary che Silvia rivela per prima che sta uscendo con Piersilvio Berlusconi e i suoi timori riguardo alla relazione, così come l’amica le aveva confidato l’amore nascente con il capitano della Roma. I loro primi figli nascono a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, e le difficoltà della prima maternità le avvicinano ancora di più. Ed è sempre a Ilary che Toffanin confida in televisione di essere in attesa del secondo figlio, nel 2015.

Vivono in città diverse, e quando non si ricongiungono per gli impegni di lavoro in Mediaset, organizzano cene, giornate di shopping, weekend e viaggi solo per loro due, senza uomini e senza figli. Come quando sono arrivate insieme (senza Totti e senza Berlusconi) al matrimonio di Michelle Hunziker o come quando si sono regalate un viaggio a Dubai, di totale relax e divertimento.

«Silvia mi chiede perché non parlo mai di lei nelle interviste», ha rivelato una volta Ilary Blasi, «Non perché io non voglia ma sembra sempre un argomento un po’ scomodo perché sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus. Per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia».

Ci ha pensato la conduttrice di Verissimo, però, a celebrare pubblicamente la loro amicizia: lo scorso settembre con un vero e proprio medley dei loro momenti televisivi più belli e divertenti, e qualche anno prima, leggendo, durante le sua trasmissione, una lettera all’amica, nella quale la ringraziava per esserle stata sempre accanto in tutti questi anni, fin dai tempi di Passaparola. Una lettera che si chiudeva semplicemente con «Ti voglio bene». Le parole più belle.

