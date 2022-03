Britney Spears torna su Instagram: «Se non ti piace non seguirmi»

Britney Spears è tornata su Instagram. A distanza di due giorni dall’improvvisa cancellazione de parte della cantante di Toxic della sua pagina social, la pop star ha riabilitato il suo profilo per pubblicare alcune foto e video che hanno fatto scalpore.

«Per quanto mi sia allenata per realizzare le mie performance, sto imparando l’arte di fare!», ha esordito Britney all’interno di un post dove la si vedeva ondeggiare mentre mostrava con orgoglio il suo outfit composto da una minigonna di velluto nera abbinata a un top bianco con maniche trasparenti a sbuffo.

«Chi va piano va sano e va lontano, è la mia filosofia! Potrebbe volerci molto tempo, quindi se non ti piace non seguirmi», ha poi aggiunto la compagna di Sam Asghari. Tra le voci che circolano, vi è anche quella che la vedrebbe sposata segretamente con il personal trainer, modello e attore (che ha preso parte ai casting per la serie And just like that) con il quale è fidanzata dal 2016 e che, in alcune recenti Instagram story, ha definito a più riprese come «mio marito».



