Alessia Marcuzzi e il marito Paolo festeggiano l’arrivo della primavera innamoratissimi in spiaggia

Alessia Marcuzzi sceglie una domenica in pieno relax. Look extra comodo ma di gran classe, con maglione e leggings verdi e sotto sneakers, le mitiche Air Jordan della Nike, rigorosamente abbinate, la bionda festeggia l’arrivo della primavera come meglio non potrebbe. Insieme al marito Paolo Calabresi Marconi, la cognata Micaela e alcune amiche si gode il mare vicino Roma. In spiaggia lei e il 57enne sono innamoratissimi: con loro anche il cane, il tenero barboncino Brownie, e la piccola Mia, 10 anni.



Alessia e Paolo sono in perfetta sintonia. L’una accanto all’altro, seduti, assaporano il sole ancora tiepido che scalda i loro volti. Respirano l’aria salmastra, mentre chiacchierano piacevolmente tra di loro e con gli altri componenti dell’allegra compagnia.



Insieme alla conduttrice 49enne c’è anche Adriana Volpe, più piccola di lei di un anno. Le due sono amiche da sempre, legate anche dall’affetto che unisce Mia a Gisele, la figlia che l’opinionista dell’ultima edizione del GF Vip ha avuto dall’ex marito Roberto Parli, coetanea della bimba nata dalla relazione della Pinella con Francesco Facchinetti. Le due ragazzine erano anche compagne di scuola a Roma.

Il tempo trascorre lento col rumore del mare in sottofondo. E’ un assaggio della bella stagione, che forse porterà Alessia a decidere di tornare in tv: per adesso la presentatrice ha messo al primo posto la famiglia e le sue attività imprenditoriali, con un brand di accessori e un altro dedicato ai prodotti di bellezza. Sta anche per aprire il primo Beauty Bar della Capitale.



