Stefano De Martino torna ad ‘Amici’ da Maria De Filippi dopo 3 anni! Sarà giudice insieme Stash e…

Il conduttore nuovamente su Canale 5 dalla donna che l’ha scoperto. Nel 2018 aveva lasciato il talent per fare l’inviato all’Isola dei Famosi e poi…

Stefano De Martino torna ad Amici dopo 3 anni. Sarà giudice del talent al Serale insieme a Stash di The Kolors e al principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Il conduttore va da Maria De Filippi che l’ha scoperto e e che lui non ha mai smesso di ringraziare. Sarà protagonista nuovamente su Canale 5. Nel 2018, dopo anni, aveva lasciato Amici per fare l’inviato all’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi, poi è arrivato lo sbarco in Rai, dove dal 2019 conduce Made in Sud e Stasera tutto è possibile.

E’ stato un ballerino amatissimo di Amici. Prima da concorrente della nona edizione, poi da professionista. Al talent ha conosciuto il suo primo amore, Emma Marrone, e la sua ex moglie Belen Rodriguez, da cui ha avuto il figlio Santiago, 7 anni.

Stefano è cresciuto moltissimo e ora è un presentatore affermato e adorato da una folta schiera di fan. Sarà giudice, un ruolo inedito, ma in cui metterà a frutto gli anni trascorsi a danzare, stavolta per giudicare i ragazzi che vogliono realizzare il suo sogno, proprio come ha fatto lui.

Stessa cosa per Stash, pure lui prima concorrente, vincitore con la sua band nel 2015, e poi professore dello show. Maria De Filippi per l’edizione 2021 ha voluto anche Emanuele Filiberto di Savoia che ha partecipato come concorrente alla prima edizione di Amici Celebrities. La personalità eclettica del sangue blu pare abbia conquistato la conduttrice, così lo ha scelto.









gossip.it