Gianni Morandi dall’ospedale: «Finalmente i primi passi»

Il cantautore ricoverato al Centro Grandi Ustioni di Cesena dopo un incidente nel suo giardino, si è mostrato finalmente in piedi, pronto per i primi passi verso la guarigione

Le note sono quelle di «Ragazzo Fortunato» di Jovanotti, Gianni Morandi muove la testa in segno di assenso e ripete che sì, «è stato davvero fortunato». Così con un video pubblicato su Instagram, il cantante si è mostrato per la prima volta in piedi, sulle sue gambe, mentre cammina lungo il corridoio del reparto in cui è ricoverato all’interno del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena.



«Decimo giorno d’ospedale, i primi passi» ha scritto Morandi, che è arrivato al Bufalini lo scorso 11 marzo dopo un incidente domestico avvenuto mentre stava bruciando le sterpaglie in giardino ed è scivolato tra le fiamme. Da subito il cantautore ha mostrato ustioni secondo grado alle mani, in particolare alla destra e alle gambe. Dopo un primo ricovero d’urgenza all’ospedale di Bologna, è stato trasferito a Cesena.

«21 marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi….Video di Anna», ha scritto Morandi sui social insieme al video in cui mostra i primi progressi.

«È più dura del previsto», aveva ammesso lui stesso dopo i primi giorni di ricovero e ringraziando il Bologna calcio, la sua squadra del cuore, che gli aveva inviato un video augurandogli pronta guarigione.





Alessia Ercolaci, Vanityfair.it