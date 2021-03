Disney Plus e Star, le nuove uscite di aprile 2021: arriva il film Nomadland

Ecco le novità e ultime uscite relative alla piattaforma Disney+, sia per quanto riguarda i contenuti firmati Disney che i film e le serie tv di Star, nuovo servizio dedicato a un target più adulto. La chicca del mese di aprile in catalogo è l’uscita di Nomadland con Frances McDormand, Leone d’Oro a Venezia e grande favorito agli Oscar.

Tra le novità in arrivo sulla piattaforma streaming di Disney plus, il grande titolo da non perdere per quanto riguarda le nuove uscite di aprile 2021 è certamente Nomadland. Il film vincitore del Leone d’Oro a Venezia, premiato con il Golden Globe al miglior film e alla miglior regia e grande favorito ai prossimi Oscar che verranno annunciati il 25 aprile, arriva su Star, il servizio che è disponibile su Disney+ dal 23 febbraio scorso. Ricordiamo che il catalogo della piattaforma racchiude anche i contenuti Disney, Pixar, Marvel e National Geographic, tra serie tv, documentari, film, pellicole d’animazione e cartoon. Ecco le prossime uscite su Disney Plus Italia, con le date e il calendario della programmazione aggiornato.



Star, il catalogo completo: i film in uscita di aprile 2021

Partiamo proprio da Star e dai titoli cinematografici. Come si diceva, lo sbarco di Nomadland “cade a fagiolo”, perché appena cinque giorni prima saranno proclamati gli Oscar 2021 che potrebbero incoronare il film diretto dalla giovane regista sino-americana Chloe Zhao e interpretato dall’immensa Frances McDormand. La storia è quella di una donna che rifiuta l’ordine costituito e inizia una vita errabonda attraverso l’America, a contatto con la comunità di nomadi statunitensi. Il film dovrebbe poi uscire anche al cinema, compatibilmente con l’emergenza sanitaria e l’eventuale apertura delle sale. Su Star arriva ad aprile, tra gli altri, anche un altro film Leone d’Oro a Venezia (e Oscar al miglior film) vale a dire la splendida favola nera di Guillermo del Toro La forma dell’acqua. Ecco l’elenco delle uscite filmiche del mese.



2 aprile

Il padre della sposa con Steve Martin

Il padre della sposa 2 con Steve Martin



16 aprile

X-Files – Voglio crederci con Gillian Anderson e David Duchovny

23 aprile

La forma dell’acqua di Guillermo del Toro

Signs di M. Night Shyamalan con Mel Gibson e Joaquin Phoenix



30 aprile

Nomadland di Chloe Zhao con Frances McDormand



Le ultime uscite tra le serie TV su Star

Per quanto riguarda la serie, arriva un prodotto molto interessante: Narciso nero, ambientata di un convento di monache sulle pendici dell’Himalaya negli anni 30, è tratto dal romanzo bestseller di Rumer Godden che venne già adattato in un film capolavoro di Michael Powell ed Emeric Pressburger. Altro prodotto originali Star è Solar Opposites, alla seconda stagione, serie animata dai creatori di Rick e Morty su quattro alieni che sbarcano nell’America suburbana. Per chi non l’avesse ancora vista consigliamo inoltre la splendida Fosse/Verdon (già passata su Fox), sul rapporto intenso e conflittuale tra il grande coreografo e regista Bob Fosse e la musa ed ex moglie Gwen Verdon.

2 aprile

Criminal Minds – stagioni 1-14



9 aprile

Solar Opposites (Star Original) – 2 stagione

Bob’s Burger – stagioni 1-9



16 aprile

Narciso nero (Star Original)

Fosse/Verdon con Michelle Williams e Sam Rockwell



23 aprile

Grown-Ish – stagioni 1-2



Disney+, cosa vedere ad aprile 2021: i nuovi titoli

Per quanto riguarda Disney+, oltre al proseguimento della serie The Falcon & the Winter Soldier, arrivano diverse serie doc interessanti e la serie Cambio di direzione, con il ritorno di John Stamos nei panni di un coach di basket dal carattere fumantino. Infine, segnaliamo che, oltre ai titoli che seguono, ad aprile arriveranno anche i documentari Il mistero degli squali e Africa: meraviglie nascoste, e i film Ricominciare a vivere e Dodgeball.



2 aprile

Mira, Royal Detective (serie animata)



16 aprile

Cambio di direzione (serie con John Stamos)

National Geographic: Paradisi inesplorati (serie di documentari)



22 aprile

I segreti delle balene (serie di documentari National Geographic)



23 aprile

The Story of God (serie di documentari con Morgan Freeman)



30 aprile

Marvel Studios Assembled: il dietro le quinte The Falcon and The Winter Soldier (serie di documentari)













