Benjamin Mascolo e Bella Thorne di sposano! Lui le ha fatto la proposta: guarda

Poche ore fa Benjamin Mascolo ha fatto la fatidica domanda a Bella Thorne. Il cantante italiano ha chiesto alla diva americana di sposarlo. Lei ha risposto immediatamente di ‘sì’. A farlo sapere è stato lo stesso 27enne via Instagram. Postando una serie di foto in cui appare felicissimo accanto a Bella, che al dito mostra l’anello appena ricevuto in dono, ha



scritto: “She said yes”. Ovvero, lei ha detto di sì. Nelle Instagram Stories anche un filmato in cui la 23enne statunitense, ex star della Disney, sembra molto felice di aver ricevuto la proposta di nozze. Benjamin la ringrazia per essere “così fantastica” e svela che l’intenzione è quella di organizzare celebrazioni sia in Italia che negli USA. Quando la pandemia lo permetterà, ovviamente. “Grazie per essere così fantastica amore. Celebreremo il matrimonio sia in Italia che in America”, afferma l’emiliano dagli occhi di ghiaccio.

Tra i commenti compare subito anche quello di Federico Rossi, che con Mascolo ha trovato il successo musicale grazie al duo ‘Benji e Fede’. Ha saputo la bella notizia prima che divenisse di dominio pubblico. “Appena me l’hai confessato ho esternato una reazione degna dei 10 anni di amicizia, congratulazioni fratello, per tutto”, ha fatto sapere. E anche la sua fidanzata, Paolo Di Benedetto, è apparsa incredula. “Aiutooooooo non ci credoooooo”, ha aggiunto.

Benji e Bella sono una coppia da circa due anni. Hanno ufficializzato la relazione nel giugno del 2019. Durante l’anno della pandemia sono stati inizialmente costretti a rimanere lontani (lui in Italia, lei negli USA) per molti mesi. Poi hanno trovato il modo per rivedersi e ora hanno deciso di non separarsi praticamente mai, anche se questo comporta qualche sacrificio. Lei è stata un lungo periodo nel Bel Paese (dove ha anche girato il video musicale del primo singolo da solista di Benji ‘Finchè le stelle non brillano’), lui a Los Angeles.







