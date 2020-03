Rai3, oggi inizierà il nuovo ciclo di “Romanzo italiano”: interverrà Nadia Terranova

Oggi alle 18.00 su Rai3 riparte il racconto di “Romanzo italiano”, format originale di Camilla Baresani e Paolo Giaccio, prodotto da Gloria Giorgianni per Anele, in cui la giornalista Annalena Benini, attraverso un viaggio nelle regioni italiane, raccoglie le storie di alcuni dei più interessanti e apprezzati autori della letteratura italiana contemporanea per esplorare quanto il territorio in cui vivono o hanno vissuto sia stato significativo nella costruzione della loro identità di scrittori e di persone. Dopo aver fatto tappa in Campania, Toscana, Puglia ed Emilia Romagna, nelle prossime 4 puntate da 50’ ciascuna, in onda ogni sabato a partire dal 21 marzo, Annalena Benini viaggia tra Sicilia (con Roberto Alajmo, Stefania Auci e Nadia Terranova), Lazio (con Chiara Gamberale, Paolo Giordano, Melania Mazzucco e Alessandro Piperno), Basilicata (con Mariolina Venezia, Franco Arminio e Gaetano Cappelli) e Lombardia (con Antonio Scurati, Luca Doninelli, Helena Janeczeck, Francesco Permunian) per raccontare storie speciali di appartenenza territoriale ed emotiva, direttamente dalle voci degli stessi protagonisti: scrittori consolidati vincitori di premi letterari, autori di generecari al grande pubblico, ma anche scrittori di nicchia, intervistati nei luoghi che hanno influito nella loro produzione letteraria e nella loro vita personale. Nella prima puntata, in Sicilia, sul lungomare di Messina, Annalena incontra Nadia Terranova, scrittrice messinese di romanzi e libri per ragazzi, che vive da tempo a Roma, ma la cui letteratura è un distillato di ricordi e nostalgia rivolti alla sua amata terra siciliana, come nel suo ultimo romanzo “Addio fantasmi”,finalista al Premio Strega e ambientato in alcuni dei luoghi più significativi della città come il Museo di Messina e il Duomo. Il viaggio prosegue a Palermocon Roberto Alajmo, raffinato cantore delle tante contraddizioni siciliane, con cui Annalena scopre gli aspetti più intimi del capoluogo siculo, passeggiando nei dintorni del Palazzo dei Normanni e raggiungendo la splendida Mondello. Sempre a Palermo incontra Stefania Auci con la quale ripercorre i luoghi che hanno fatto da sfondo alle vicende della famiglia Florio nel romanzo “I leoni di Sicilia”, diventato un caso editoriale straordinario, in Italia e in numerosi Paesi del mondo.