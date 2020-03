Festival di Cannes 2020 rinviato per il Coronavirus: ora è ufficiale

Il Festival di Cannes 2020 non si terrà più a maggio: le ultime news

Niente più dubbi: il Festival di Cannes 2020 non si terrà dal 12 al 23 maggio. Gli organizzatori hanno finalmente deciso di rinviare la kermesse cinematografica per via del Coronavirus. Ad oggi non è stata ancora decisa la probabile nuova data: l’evento potrebbe tenersi tra giugno e luglio ma non c’è nulla di certo. Molto dipenderà da come evolverà l’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Dopo aver colpito Cina e Italia, il Covid-19 sta mettendo a tappeto altri paesi dell’Europa e dell’America.

“Il Festival di Cannes non potrà tenersi nelle date previste. Molte ipotesi sono allo studio per preservarne lo svolgimento: la principale sarebbe un semplice rinvio, a Cannes, per la fine di giugno-inizio luglio 2020. La decisione sarà presa appena l’evoluzione della situazione sanitaria francese e internazionale ci permetterà di valutare la possibilità reale”, hanno fatto sapere gli organizzatori di Cannes in una nota stampa.

Non solo Festival di Cannes: nei giorni scorsi molteplici eventi sono stati rinviati per la questione Covid-19. Tra questi: il Met Gala a New York, il Coachella a Indio, il Festival di Glastonbury in Inghilterra, gli Europei 2020, il Giro d’Italia.





















