Bastianich: «La cucina è una questione di famiglia, chiedete a mamma Lidia»

La cucina è un affare di famiglia. A EndemolShineItaly deve essere quindi venuto naturale chiamare Lidia e Joe Bastianich, madre e figlio, ad affiancare Antonino Cannavacciuolo nella giuria di Family Food Fight, il cooking show per Sky – adattamento dell’omonimo format australiano – che vede sfidarsi ai fornelli nuclei familiari provenienti da diverse zone d’Italia, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (anche on demand, su Sky Go e in streaming su NOW TV).

«Io sono abituato a lavorare con lei da tutta la vita, ma è la prima volta che facciamo un programma tv insieme. Ci siamo divertiti».

Qual è la particolarità di questo programma?

«È un formato nuovo, hanno avuto l’idea di vedere come sono questi italiani in cucina. Tutte le cose familiari sono belle e alcune volte disastrose, ogni famiglia porta i suoi ingredienti e le sue tradizioni originali, poi ai fornelli scatta l’inferno. È interessante».

Per lei è un ritorno ad un cooking show dopo l’abbandono di Masterchef Italia.

«Continuo ad esserci nella versione USA, stiamo registrando in questi giorni. Ma Family Food Fight parla di cibo a 360 gradi, è un programma diverso».

Quest’anno ha esordito in giuria a Italia’s Got Talent: si è trovato a suo agio?

«Mi è piaciuto tanto, mi sono divertito perché è un ambito completamente nuovo, un cambio, quindi una cosa positiva. È un programma divertente, leggero, ogni puntata è come una festa. Non vedo l’ora di rifarlo».

Le è dispiaciuto non esser potuto tornare dagli Stati Uniti per la finale?

«Ovviamente sì, ma era impossibile tornare, era fuori dal mio controllo. Siamo in una situazione molto drammatica per questo coronavirus, io ieri ho chiuso al pubblico 20 ristoranti, ho 2000 dipendenti che per ora sono in stand by».

E Amici Celebrities, dove si è messo alla prova come concorrente, che esperienza è stata?

«Un’altra prova molto interessante, ma da non ripetere».

Nel suo curriculum televisivo ci sono anche programmi musicali: ne condurrà altri?

«C’è qualche proposta nell’aria, mi piacerebbe tantissimo. La musica è da sempre una mia grande passione».

Tanto che qualche mese fa ha pubblicato il suo primo disco.

«Sì, con 12 canzoni scritte da me. Appena possibile ho intenzione di fare anche dei live in giro per l’Italia».

leggo.it