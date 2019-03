Ascolti tv, vince il film di Alessandro Siani

Buoni ascolti per Si accettano miracoli, il film con Alessandro Siani, trasmesso ieri in prime time su Rai1, che con 3 milioni 295 mila spettatori pari al 14.4 di share, si aggiudica la serata. Al secondo posto c’è la seconda puntata di Live – Non è la D’Urso che ha comnquistato 2.331.000 spettatori pari al 14% di share. Chiude in bellezza su Rai2 la serie La porta rossa 2. Le avventure di Cagliostro hanno catturato l’attenzione di 2 milioni 807 mila spettatori con il 12.4 di share. Su Rai3 Chi l’ha visto, condotto da Federica Sciarelli, ha raggiunto 2 milioni 130 mila spettatori con il 9.93 di share. The Italian Job, su Rete 4 attira 1.071.000 spettatori con il 4.9% di share. E infine La7 con lo speciale di Atlantide dedicato ad Ilaria Alpi si aggiudica lo share del 2%