Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono (forse) sposati

Il settimanale Gente lancia una super indiscrezione: Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sarebbero sposati in segreto. Noi usiamo il condizionale, ma Gente è certa della notizia. Secondo il settimanale i due si sarebbero sposati lunedì scorso a Milano. I due sono stati pure paparazzati durante il loro soggiorno nel capoluogo lombardo. Un soggiorno che, pare, non riguardare lo sbrigare delle faccende lavorative o altro. Si tratterebbe, dunque, dell’aver contratto matrimonio. La cerimonia si sarebbe svolta nell’incantevole Villa Litta Modigliani. La cerimonia di rito civile è stata probabilmente (scusateci per l’eccessiva cautela, ma la trattiamo come un rumor seppure lanciato da un’eminente settimanale come Gente) officiata dal presidente del Municipio 9, Giuseppe Lardieri. La dolce Castanza pare abbia indossato una camicetta color bianco perla, mentre il mitico Bobo avrebbe scelto un abbigliamento più sobrio, con giacca e pantaloni neri. Purtroppo la notizia non è stata ancora confermata, altrimenti avremmo già fatto gli auguri agli sposi.