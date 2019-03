Domani “Tutta salute”, in onda su Rai3, parlerà dei problemi della vista

Nella puntata di Tutta salute in onda domani, alle 10.40 su Rai3, si parlerà dei più comuni difetti della vista. In studio sarà presente il dottor Paolo Nucci, Direttore della Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, che sarà ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. Durante il programma ci sarà un collegamento con l’Istituto Mario Negri di Milano, dove Adorno Corradini avrà come ospite la professoressa Raffaella Giavazzi, Responsabile del Dipartimento Ricerca dell’istituto e una delle scienziate annoverate nel gruppo delle Top Italian Women Scientists. Durante il collegamento, partendo dalla scoperta di una molecola proveniente dal mare, dalla quale è stato sintetizzato un nuovo antitumorale, si spiegherà come nasce un farmaco.

C’è chi dice che il digiuno sia un’ottima via per dimagrire più in fretta, altri sostengono il contrario, evidenziandone i rischi. Farà chiarezza Stefano Erzegovesi, Nutrizionista e Psichiatra dell’Ospedale San Raffaele di Milano, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.