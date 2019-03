“Don Matteo”, arriva Stefano De Martino

Per Stefano De Martino è un bel periodo. Dopo varie esperienze tv, e un presunto riavvicinamento con Belen, il ballerino è diventato conduttore della trasmissione Made in sud, gli ascolti sono buoni (fa più del 9%) e per lui sembrano essersi definitivamente aperte le porte della tv. Ora apprendiamo di un’altra bella notizia riguardante De Martino. Secondo il settimanale Spy, De Martino dovrebbe debuttare come attore nella fiction Don Matteo, nella stagione che dovrebbe chiudere il sipario sulle vicende poliziesche interpretate da Terence Hill. Per lui si profila un ruolo consistente all’interno delle dinamiche narrative della serie.