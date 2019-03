Domani torna, su Rai2, “NCIS”

Nuovo triplo appuntamento con il telefilm “NCIS”, in onda su Rai2 venerdì 22 marzo alle 21.20 e interpretato da Mark Harmon, Pauiey Perrette, Sean Murtay, Emiiy Wickersham, Maria Bello. Nel primo episodio dal titolo Voci, una donna sostiene di aver sentito una voce che le chiedeva aiuto e di aver scoperto così il cadavere di un uomo morto mesi prima. La squadra NCIS è scettica sul fatto, a parte Torres che crede nella veggenza. La donna però ha un alibi di ferro: nel mese in cui quell’uomo è scomparso era in Uganda per lavoro… A seguire l’episodio Il cerchio della vita, in cui un trafficante d’armi, Andre Yorka, dopo una sparatoria, uccide un agente deil’MI-5 e un altro uomo. L’agente riesce comunque a ferire l’assassino e poco prima di morire chiama Sloane, perchè i due erano amici e avevano collaborato proprio alla cattura del trafficante. Durante la visita sulla scena dei crimine, McGee viene avvisato che Delilah ha le doglie e la stanno portando in ospedale…

Nell’ultimo episodio intitolato Vecchi trucchi e nuove strade Torres e Sloane scortano il senatore degli Stati Uniti John Phillips che vola in Afghanistan per portare il proprio sostegno durante le feste natalizie alle truppe impegnate su quei fronte, ma devono tornare urgentemente negli Stati Uniti dopo aver saputo che il figlio del senatore è in terapia intensiva e rischia la vita…