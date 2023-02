Wanda Nara scatenata al Carnevale di Rio

Con la sorella Zaira Nara si gode qualche giorno di baldoria e scatti sexy mentre Mauro Icardi festeggia da solo il compleanno

Wanda Nara a Rio de Janeiro per il Carnevale è scatenata. Di giorno si rilassa in spiaggia e in bikini mostra curve pericolose. La sera ammira lo show dei carri al sambodromo e si lascia travolgere dalla musica lanciandosi in balli sexy e sfrenati insieme alla sorella Zaira Nara e al loro amico Sebastian Yatra. Intanto Mauro Icardi è in Turchia, dove festeggia il 30esimo compleanno da solo con le figlie.

Wanda Nara si gode qualche giorno di baldoria a Rio de Janeiro, perfettamente calata nell’atmosfera del Carnevale più famoso del mondo. Fascia le curve sexy in una tutina attillata e trasparente e poi, al passaggio dei carri, si scatena con la musica e con le ballerine brasiliane si lancia in una sfida a colpi di twerking. Insieme e lei per qualche giorno a tutto divertimento c’è sua sorella Zaira, anche lei provocante e sensuale con un top di piume rosso e jeans a vita bassa.

Mauro Icardi festeggia il compleanno lontano da Wanda

Mentre Wanda Nara si gode la musica e i colori festosi del Carnevale brasiliano, in Turchia Mauro Icardi festeggia il 30esimo compleanno insieme alle loro due figlie, Francesca e Isabella. Il calciatore pubblica gli scatti della giornata trascorsa in un resort lungo il mare dove ha spento le candeline nel relax totale, con le due piccole di casa a fargli gli auguri. Da sua moglie non arrivano nemmeno una dedica social, eppure tra loro dovrebbe essere tornato il sereno.

Per sempre una famiglia

A proposito dei sui rapporti con Mauro Icardi, in un’intervista a Francesca Fagnani, Wanda Nara ha rivelato: “Stiamo insieme e per tutta la vita resteremo una famiglia”. Negli ultimi mesi la loro travagliata vita sentimentale ha tenuto banco nelle cronache rosa, tra addii, liti, accuse e riappacificazioni. Il calciatore l’ha addirittura accusata di avere una relazione clandestina con Keita Baldè, smentita da tutte le persone coinvolte. Dall’Argentina, dove ha trascorso alcune settimane, la showgirl ha lanciato frecciatine piccanti al marito, posando per scatti sexy e scrivendo: “Stato civile: felice”. Ora giurano di aver ritrovato l’equilibrio ma sono lontani: chissà che al ritorno di Wanda dal Brasile non siano previsti i festeggiamenti in grande stile.