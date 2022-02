“Tonica”, il lato D della musica su Rai 2

Andrea Delogu ospita Michele Bravi, Giusy Ferreri, Gemitaiz, Serendipity



Sono Michele Bravi, Giusy Ferreri, Gemitaiz e Serendipity gli ospiti musicali della seconda puntata di “Tonica”, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Andrea Delogu, in onda martedì 22 febbraio alle 23.45.



Un late show musicale dove niente è come sembra. Gli ospiti racconteranno ad Andrea il loro lato più interessante, quello più creativo, quello più personale, quello più “tonico”.



In studio, una resident band pronta a suonare con gli artisti che si esibiranno live sul palco. Tra gli ospiti fissi, direttamente da TikTok, Gabriele Vagnato.